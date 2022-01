Zelenskidən ŞOK CAVAB: Putinlə heç bir formatdan qorxmuram

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski onu Rusiyaya dəvət edən Xarici İşlər naziri Sergey Lavrova cavab verib.

Metbuat.az “Ria Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə bütün formatlarda görüşə hazır olduğunu bildirib:

“Görüşmək istəyirəm, heç bir formatdan qorxmuram, ikitərəfli və ya fərqi yoxdur hər formatda görüşə hazıram. Niyə Soçidə görüşürük? Məni xizək sürməyə dəvət edirsən? Biz ciddi məsələlərdən danışırıq. Onda Odessada görüşək, dənizdə üzək”.

Xatırladaq ki, Lavrov Zelenskini Ukraynaya dəvət edib. O bildirib ki, Zelenski münasibətlərin normallaşmasını müzakirə etmək istəyirsə Moskvaya ya da Soçiyə gəlsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.