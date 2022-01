İran Türkiyəyə qaz tədarükünü bərpa etdi

İran Türkiyəyə təbii qaz tədarükünü bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin "Botaş" neft-qaz şirkəti məlumat yayıb.

"İran tərəfdə qaz nəqli sistemində yaranan nasazlıq səbəbindən Gürbulak-Ağrı məntəqəsi vasitəsilə təbii qazın nəqli həyata keçirilə bilməyib. Hazırda İrandan sınaq məqsədilə məhdud şəkildə qaz tədarükü başlayıb", - məlumatda deyilir.

İran mətbuatının verdiyi xəbərə görə, yanvarın 19-da yaranan və qazın 10 gün müddətinə dayandırılmasına səbəb olan texniki nasazlıqlar aradan qaldırılıb.

İran Türkiyəyə Tengiz-Ankara qaz kəməri vasitəsilə orta hesabla 10 milyard kubmetr qaz verir. Son məlumatlara görə, 2021-ci ildə İran qazının Türkiyənin enerji balansında payı 16%-ə yaxın olub.

