Adətən qış aylarında mövsümi xəstəliklər baş qaldırır. Bununla mübarizədə ən güclü vasitə güclü immunitetdir.

Sağlam qidalanma və yaşam tərzi güclü immunitetə sahib olmağınıza kömək edər. Bununla yanaşı xalq təbabəti vasitələrindən istifadə edərək qrip və onun kimi yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarından xilas ola bilərsiniz.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı maarrifəndirici videosunu təqdim edir:



