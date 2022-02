"Həyatım təhlükədədir, vəzifəli şəxs məni..." - Çimnaz Sultanova hədələndiyini AÇIQLADI

Akrtisa Çimnaz Sultanova həyatının təhlükədə olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yenisabah.az-a danışan sənətçi evindən külli miqdarda oğurluq hadisəsini ictimailəşdirdikdən sonra ona təhdid zənglər gəldiyini deyib.

O, adını çəkmək istəmədiyi vəzifəli şəxslər tərəfindən hədələndiyini iddia edib:

“Hazırda gərginlik içindəyəm. Mənə zəng vurub hədələyirlər, qorxuram. O adamın adını çəkmək istəmirəm. Bu hədə-qorxular evimdə baş verən oğurluq hadisəsini ictimailəşdirməyimdən sonra oldu”.

Xatırladaq ki, oğurluq hadisəsi aktrisanın 2018-ci ildə yaşadığı Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən evində baş verib.

Ç.Sultanovanın sözlərinə görə, prodüser Zərif Əlixanova yeniyetmə qızı ilə birgə müxtəlif vaxtlarda aktrisanın evdən 80 min avro dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlayıblar.

