Sevgilisinin alt paltarından tibbi maska kimi istifadə etdi: Hamının qəzəbinə tuş gəldi - FOTOLAR

ABŞ-ın Florida ştatındakı hava limanında qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adam Cenni adlı şəxsdən təyyarəyə minmək üçün tibbi maska taxmaq tələb olunub. Lakin 38 yaşlı şəxs buna sərt formada etiraz edib. Amerikalı etiraz məqsədi ilə sevgilisinin alt paltarından maska kimi istifadə edib. Cütlük təyyarəyə minsə də, heyət üzvləri və sərnişinlərin etirazlarından sonra onlar laynerdən qovulub. Məsələ barədə araşdırma aparılıb.

Adam Cenniyə araşdırma bitənə qədər təyyarədən istifadə etmək qadağan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.