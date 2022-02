Biz fərqində olmasaq da ürəyimiz dayanmadan bizim üçün döyünür. Ürək, orqanizmimizdə ən vacib əzələli orqandır, hansı ki, oksigeni qan vasitəsi bütün orqanlara çatdırır.

Ürəyimiz lazımı qayğını görmədikdə, damarlarımızda ərp yaranmağa başlayır. Bu da gələcəkdə infarkt və arterial damarların tutulması kimi ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.

Bəs ürək sağlamlığımızı necə qoruyaq?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı maarifəndirici videosunu təqdim edir:



