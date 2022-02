“Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putinlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan görüş üçün müxtəlif tarixləri nəzərdən keçiriblər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, hələlik görüş üçün dəqiq tarix müəyyənləşdirilməyib. “Tərəflər görüşün epidemioloji vəziyyət və prezidentlərin qrafiki imkan verən kimi baş tutmasında maraqlıdırlar”- deyə Peskov bildirib.

