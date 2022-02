İŞİD lideri Əbu İbrahim əl Haşimi əl Kureyşinin öldürülməsi ilə nəticələnən məlumatları ABŞ-a İraq ordusu verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraq ordusundan açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, terrorçunun yeri barədə məlumatı əldə edən İraq ordusu, onu ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrinə ötürüb. Qeyd edək ki, iki gün əvvəl ABŞ ordusunun Suriyanın İdlib şəhərində keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində İŞİD lideri Əbu İbrahim əl Haşimi əl Kureyşi məhv edilib.

