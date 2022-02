Koronavirusun "omikron" ştamının əsas yayılma yerləri açıqlanıb

Koronavirusun "omikron" ştamının əsas yayılma yerləri ictimai nəqliyyat və aildədaxili təmaslardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rusiyalı infeksionist Nikolay Malışev bildirib.

Malışev vurğulayıb ki, virusun ailə daxilində yayılması üçün onu haradansa gətirmək lazımdır. Onlar əsasən ictimai nəqliyyatda yoluxurlar.

"Bunlar dəmir yolu stansiyaları və hava limanlarıdır, xüsusən də saxlama kameralarında insanlar virusa tez-tez yoluxur. Belə ki, adı çəkilən yerlərdə həm izdiham olur, həm də insanlar maskasız gəzir", - həkim qeyd edib.

Bundan əvvəl İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi və İnsan Rifahına Nəzarət üzrə Federal Xidmətin - "Rospotrebnadzor"un rəhbəri Anna Popova bildirib ki, bəzi Avropa ölkələrində olduğu kimi, Rusiyada da “omikron”un yayılma tempi aşağı düşüb. Onun sözlərinə görə, sələfindən daha yoluxucu olan "gizli omikron" BA.2 ölkədə bütün infeksiyaların təxminən 3%-ni təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.