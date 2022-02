Final qarşılaşmasında İNANILMAZ ANLAR - Hakim və Salah... / VİDEO

Afrika Millətlər Kubokunun ötən gecə keçirilən Seneqal - Misir finalında nadir rast gəlinən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində Misir millisinin kapitanı Məhəmməd Salah baş hakim Viktor Qomezin qərarına etiraz edib.

Hakimin Salaha cavabı isə böyük maraq doğurub. O, fitini və kartını Salaha uzadaraq ona matçı idarə etməyi təklif edib. Salah isə etirazlarına davam edib.

Xatırladaq ki, əsas və əlavə vaxtı qolsuz bərabərliklə başa çatan matçda qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. Burada 4:2 hesabı ilə üstün olan Seneqal kuboka sahib çıxıb.

