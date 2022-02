Yaponiya Rusiyaya etiraz notası verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bun səbəb Rusiyanın Kuril adalarında hərbi təlimlər keçirəcəyi barədə açıqlamasıdır. Məlumata görə, təlimlər mart ayında keçiriləcək. Yaponiya hökumətinin açıqlamasına görə, 4 adanın silahlandırılması qəbuledilməzdir. Açıqlamada adaların silahlandırılmasının Yaponiyanın maraqlarına ziddi olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın nəzarətində olan Kuril adalarına Yaponiya da iddia edir.

