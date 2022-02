Putinin Ərdoğana təklifi hamını heyrətə gətirdi: Lavrov eşitdiyinə İNANMADI

“Rusiya prezidenti Vladimir Putin vacib qərarları bəzən ən yaxın adamları ilə də paylaşmır. Yaxın adamları Putinin qərarından plan həyata keçirilərkən xəbər tutur. Ukrayna məsələsində Putinin hansı qərar verəcəyini onun yalnız özü bilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Yeni Şəfəq” qəzetindəki məqalədə bildirilir. Müəllif Putinin bu davranışına misal olaraq 2014-cü ildə Putin və Ərdoğan arasında Ankarada keçirilən görüş zamanı baş verən hadisəyə diqqət çəkib:

“Rusiya Avropa Birliyi ilə yaşadığı gərginlikdən sonra Putin qəzəblənib. Putin Avropaya qədərə uzanan Cənub Axını layihəsini cırıb-ataraq, borunun Türkiyədən keçməsi üçün Ərdoğana təklif irəli sürüb. Görüşdə iştirak edən türkiyəli diplomat bildirib ki, Putin təklifi irəli sürərkən, ruslar heyrətə gəlib. Çünki hamı belə kritik qərardan o an xəbərdar olub. Hətta Lavrov da həmin vaxt təəccübünü gizlədə bilməmişdi”.

