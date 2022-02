Peyk görüntüləri ilə üzə çıxdı: Sərhəddə gizlicə baza qururlar - FOTO

“Şimali Koreya Çin sərhədində nüvə raketləri üçün baza qurub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Starteji və Beynəlxalq Fəaliyyət mərkəzinin Şimali Koreya ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Məlumata görə, baza peyk görüntüləri vasitəsilə üzə çıxarılıb. Bildirilir ki, Çin sərhədindəki bazaya yerləşdiriləcək raketlər ABŞ-ı vura biləcək məsafəyə qədər uça bilir. Güman edilir ki, Şimali Koreya ən güclü raketlərini və nüvə başlıqlarını bu bazaya yerləşdirəcək. Bazanın girişi ağaclarla əhatələnib. Yerin altında yerləşən bazanın 375 metr uzunluğundakı sığınacaqları var.

