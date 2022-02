ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp hələ də Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla əlaqə yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” qəzetinin nüfuzlu əməkdaşı Maggie Haberman iddia irəli sürüb. O bildirib ki, tərəflər arasında sıx əlaqə olmasa da, yazışmalar, telefon əlaqələri olur.

Məlumata görə, Kim Çen In hakimiyyətdən getməsinə baxmayaraq hələ də əlaqə saxladığı tək dövlət başçısı Donald Trampdır.

