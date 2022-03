Polşa, Çexiya və Sloveniyanın Baş nazirləri bu gün Kiyevə səfər edəcəklər.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bu barədə Çexiyanın Baş naziri Petr Fiala tviterdə yazıb.

Həmçinin Slovakiyanın Baş naziri Yanez Yanşa, Polşanın Baş naziri Mateuş Moravetski və Polşa Baş nazirinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini, mühafizəkar hakim partiyanın lideri Yaroslav Kaçinski də Kiyevə gedəcək.

