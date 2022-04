İranın Məşhəd şəhərində naməlum şəxs ziyarətçilərə hücum edib.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerində olan ziyarətgah xidmətçiləri və əhalinin köməyi ilə hücum edən şəxs saxlanılıb.

