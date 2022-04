Türkiyənin Kefken adası sahillərində növbəti mina tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi tviter hesabında məlumat yayıb.

Hazırda Hərbi Dəniz Qüvvələrinin minaaxtaranları minanı zərərsizləşdirirlər.

Qeyd edək ki, indiyədək Qara dənizdə iki dəfə də oxşar hal baş vermişdi. Minaların Ukrayna ərazisindən gəldiyi ehtimal olunur.

