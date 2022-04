Diabet xəstələri qanda şəkərin səviyyəsini salmaq üçün bu resepti sınaya bilər:

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bu üsul müxtəlif iltihabi proseslər - ginekoloji, prostat, sidik sistemi xəstəlikləri üçün də effektivdir.

6 kiçik soğan götürülür, qabığı və üst laylarından bir neçə qat soyulur, yalnız bir təmiz qatı qalmalıdır. Soğanları sobada yumşalana kimi bişirirsiz.



Gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1-2 ədəd yeyilir.

