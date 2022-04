Şimali Koreya lideri Kim Çen In dövlət televiziyasının 79 yaşlı spikeri Ri Çun Hiyə lüks ev hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərkəzi xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Kim Çen In “çəhrayı qadın” ləqəbli spikerin bundan sonra da Əmək partiyasının səsi olmasını istəyib. Bildirilir ki, Ri yeni evində ailə üzvləri ilə birlikdə sevinc göz yaşları içində səhərə kimi oyaq qalıb.

