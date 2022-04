Mourinyo suallardan yayınmaq üçün mətbuat konfransı keçirmədi

"Roma"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo A seriyasının 34-cü turunda "İnter"lə matç öncəsi mətbuat konfransı keçirməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Football İtalia" məlumat yayıb. Mütəxəssis ötən tur "Napoli" ilə səfər oyunundan sonra (1:1) tənqid etdiyi hakimlərlə bağlı suallardan yayınmaq istəyib.

Həmçinin "İnter"lə sabahkı oyuna baş hakim Simone Sozzanın təyin edilməsi də mübahisələrə səbəb olub və Mourinyonun bu haqda açıqlama vermək istəmədiyi bildirilib.

Portuqaliyalı çalışdırıcı Milan təmsilçisi ilə görüşdən jurnalistlərə açıqlama verməyə hazır olacaq.

Qeyd edək ki, "İnter" - "Roma" sabah Bakı vaxtı ilə vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

