Tanınmış ifaçı Nigar Camalın 16 yaşlı qızı gözəlliyi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, N.Camal qızı Jasminin fotosunu “Instagram” hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, ifaçı qızı ilə birlikdə Böyük Britaniyaya yollanıb. Nigar Londonda çəkilmiş fotosuna “Londonun maraqlı tərəfi odur ki, hər küncdə həmişə qəşəng sürprizlər olur” şərhini əlavə edib.

