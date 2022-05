Azərbaycan Basketbol Federasiyasının yeni loqosu təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, loqoda basketbol topu, basketbol meydançası, bayraq lentləri və buta simvolu yer alıb. Loqodan veb-saytlarda, milli komandanın formalarında istifadə ediləcək.

Bundan əlavə, milli komandanın formalarının da təqdimatı gerçəkləşib.

