İranın Xuzistan əyalətinin Abadan şəhərində 10 mərtəbəli bina uçub.

Metbuat.az İran mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb.

Çökən binanın tikilməkdə olduğu və ölənlərin sayının artacağı bildirilib.

