İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 65 ədəd universal tipli təcili yardım avtomobilləri alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında deyib.

O qeyd edib ki, həmin avtomobillərin bir hissəsi ölkəyə gətirilib və xəstəxanalara verilməsi nəzərdə tutulur.

