“Şimali Koreya nüvə silahını test edəcəyi təqdirdə çox güclü cavab alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, nüvə silahının test edilməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının pozulması deməkdir. “Belə bir testə sürətli və güclü şəkildə cavab veriləcək. Bütün dünya güclü və qəti şəkildə cavab verəcək. Biz hazırıq” - deyə açıqlamada bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.