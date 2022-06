Şimali Koreyanın ardıcıl raket sınaqlarından sonra Yaponiya və ABŞ orduları hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ və Yaponiya Yapon dənizində birgə təlimlər təşkil edib. Məlumata görə, təlimlərə çox sayda döyüş təyyarəsi cəlb edilib.

Qeyd edək ki, ötən həftə Şimali Koreya 8 raketi sınaqdan keçirmişdi. Şimali Koreyanın nüvə sınağına hazırlaşdığı barədə xəbərlər yayılıb.

