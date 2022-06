Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında aparılan danışıqlar, ikitərəfli əlaqələrin inkişafı perspektivləri, regional və qlobal siyasi proseslər müzakirə olunub. Tərəflər bir sıra məsələlərə dair vahid mövqe müəyyən ediblər.

Prezident Vladimir Putin həmkarına bu gün İranda baş verən qatar qəzasında həlak olanlara görə başsağlığı verib.

