Balqabaq tumunun insan orqanizminə faydaları

Balqabaq tumunun tərkibi E vitamini, fosfor, sink, dəmir, kalsium, maqnezium və natrium kimi minerallarla zəngindir. Gecə yatmazdan əvvəl istehlak edildikdə hüceyrələrin bərpası funksiyalarını artırır.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, maqnezium bədəndəki 300-dən çox fermentin reaksiyasında mühüm rol oynayır. Bu vəzifələrə qidanın həzm edilməsi, yağ turşularının və zülalların sintezi daxildir. Eyni zamanda maqnezium əzələlər və sümüklərin sağlamlığı üçün də olduqca faydalıdır. Orqanizmdə maqnezium çatışmazlığı ürək xəstəliklərinə səbəb ola bilər. İki xörək qaşığı balqabaq tumunda 74 milliqram maqnezium var, bu da insan orqanizminin gündəlik maqnezium ehtiyacının 25 faizini ödəyir.

Balqabaq tumunun tərkibindəki yağlar maddələr mübadiləsinin düzgün işləməsini və hormon balansının saxlanmasını təmin edir, eyni zamanda uzun müddət tox saxlayır.

Aparılan tədqiqatlara görə, balqabaq tumunun istehlakı prostat xərçəngi, qadınlarda isə süd vəzi xərçəngi riskini azaldır və müalicəsində mühüm rol oynayır.

Balqabaq tumunun tərkibi omeqa 3 və omeqa 6 yağları, antioksidantlar və liflə zəngindir. Bütün bu maddələrin birləşməsi qaraciyər və ürək sağlamlığına da dopinq təsiri yaradır.

Tərkibindəki lif qanda xolesterinin miqdarını azaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, omeqa-3 yağ turşuları qan laxtalanması və ürək ritminin pozulması kimi xəstəliklərin qarşısını alır. Bu da infarkt, insulta qarşı qoruyur.

