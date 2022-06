FHN-in amfibiya tipli təyyarəsi Türkiyədədir

Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus “BE-200ÇS” amfibiya tipli təyyarə Türkiyənin Muğla bölgəsinin Dalaman Hava Limanına çatıb.

Metbuat.az bu barədə FHN-ə istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, təyyarə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Türkiyə Respublikasındakı meşə yanğınlarının daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi və söndürülməsi üçün qardaş ölkəyə köməklik məqsədilə yola düşüb.

Təyyarə sabah səhər saatlarından etibarən yanğınların söndürülməsi əməliyyatlarına başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.