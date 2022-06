TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrinin laboratoriyaları yenilənir - FOTOLAR

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) tərəfindən həyata keçirilən “Tibb müəssisələrinin laboratoriyalarının standartlaşdırılması” layihəsi çərçivəsində tabeli tibb müəssisələrinin laboratoriyalarının tamamilə yenilənməsinə başlanılıb.

Metbuat.az TƏBİB-ə istinadən xəbər verir ki, layihə çərçivəsində “Sumqayıt Tibb Mərkəzi” (STM) publik hüquqi şəxsin tabeliyində olan tibb müəssisələrindəki tibbi laboratoriyalar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən təsnif edilərək təşkil olunub. Mərkəzi Laboratoriyanın Biokimya, Hematologiya, Mikrobiologiya və İmmunologiya bölmələri fəaliyyətə başlayıb.



Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyəti pre-analitik, analitik və post-analitik mərhələnin tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilib, bütün mərhələlərdə insan faktorunu və xətaları minimuma endirmək üçün sistem tam avtomatlaşdırılıb. Belə ki, laboratoriyalar “Sysmex”, “Abbot”, “Qiagen”, “Biomerieux”, “Siemens”, “Nüve” kimi tanınmış xarici şirkətlərin tam avtomatlaşdırılmış biokimyəvi, immunokimyəvi, mikrobioloji, hematoloji və s. sistemləri ilə təchiz olunub.

Laboratoriyalarda keyfiyyətə nəzarət üçün həm daxili, həm də xarici nəzarət proqramları tətbiq olunur. Avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqi ilə analiz nəticələrinin hazır olma müddəti dəfələrlə qısalıb, bütün analizatorların “E-Təbib” proqram təminatına, kodlaşdırılmış test nəticələrinin sistemə avtomatik inteqrasiyası təmin edilib.

Artıq ambulator və stasionar pasientlər İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Xidmətlər Zərfinə daxil olan 600-dək laborator xidməti tam şəkildə, ən müasir tələblərə və protokollara uyğun olaraq əldə edə biləcəklər. Pasientlər analizlərinin nəticələrini analiz verdikləri tibb müəssisəsinə gəlməklə, həmçinin müəssisəyə gəlmədən onlayn şəkildə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet saytı (https://its.gov.az/) vasitəsi ilə əldə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində davamlı tibbi təhsil proqramı da tətbiq edilməkdədir. Proqrama uyğun olaraq laboratoriyaların həkim və laborantlarına, qanalma tibb bacılarına müasir nəzəri və praktik təlimlər keçirilir.

Eyni zamanda, klinisistlərə laborator testlərin xəstəliklərin diaqnostikası üzrə beynəlxalq protokollara uyğun istək olunması və interpretasiyası üçün seminarlar keçirilir. Bu istiqamətdə təlim və seminarların bütün ixtisas sahələrini əhatə etməsi də nəzərdə tutulub.

