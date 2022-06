Türkiyənin bir sıra vilayətlərində davam edən sel fəlakəti Kastamonu vilayətinə də ciddi zərər vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, vilayətin mərkəzi olan Kastamonu şəhərində yaşanan sel fəlakətini yerli sakinlər telefonlarına çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar.

Qeyd olunur ki, sel suları Kastamonu şəhərinin avtomobil yollarının xeyli hissəsi sıradan çıxarıb, körpülər yararsız hala düşüb.

