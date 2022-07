Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2022/2023 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iyulun 15-də AFFA-nın inzibati binasında keçiriləcək tədbir saat 15:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsüm avqustun 5-də başlanacaq.

