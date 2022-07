İngiltərə "Arsenal"ı "Mançester Siti"nin futbolçusu Aleksandr Zinçenkonu heyətinə qatıb.

Metbuat.az London klubunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ukraynalı müdafiəçi ilə uzunmüddətli müqavilə imzalanıb.

"Topçular" 26 yaşlı sol cinah oyunçusu üçün "şəhərlilər"ə 32 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, Aleksandr Zinçenko "Mançester Siti"yə 2016-cı ildə Rusiyanın "Ufa" klubundan 2 milyon avroya keçmişdi.

