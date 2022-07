Çərəzlər yaddaş zəifləməsinin qarşısını alır

Demensiya yaddaşın zəifləməsi, qazanılmış bilik və vərdişlərin itirilməsi deməkdir. Araşdırmaya görə, orta yaşlardan etibarən qoz, fındıq, badam, püstə kimi çərəzlər yemək demensiya riskini azaldır.

Metbuat.az AZƏRTTAC-a istinadən xəbər verir ki, aparılan tədqiqatlara görə, həmin qidaları 40 yaşdan etibarən nizamlı şəkildə qəbul edənlərdə demensiyanın inkişaf riski daha azdır.

Alimlər təqribən 17 min nəfəri izləyərək onların idrak funksiyalarını pəhriz və qidalanmalarına görə qiymətləndirib. Tədqiqatçılar 40 yaşından başlayaraq həftədə iki dəfə qoz, fındıq, badam kimi qidaları qəbul edən insanların ayda bir dəfədən az yeyənlərə nisbətən 60 yaşdan sonra yaddaş problemi ilə 20 faiz daha az qarşılaşdıqlarını qeyd ediblər.

Tədqiqat həftədə heç olmasa bir dəfə çərəz yeyənlərin 60 yaşdan sonra beyin funksiyasının pozulma ehtimalının 19 faiz daha az olduğunu ortaya çıxarıb.

Bu, fındıq, qoz və badam kimi qidaların qocalıqda demensiya riskini azalda biləcəyini göstərən ilk tədqiqat deyil. Cənubi Avstraliya Universiteti tərəfindən 2019-cu ildə 55 yaşdan yuxarı 5 min nəfərdə aparılan bir araşdırmada, gündə yalnız 10 qram qoz-fındıq yeyənlərdə beyin funksiyalarının 60 faizə qədər inkişaf etdiyi və demensiya riskinin azaldığı məlum olub.

Demensiyanın ən çox görülən ilk simptomları yaddaş itkisi, gündəlik iş qaydalarını yerinə yetirməkdə, danışmaqda və ya doğru sözü tapmaqda çətinlik, vaxt və məkanla bağlı qarışıqlıq, əhval-ruhiyyənin dəyişməsi hesab olunur.

