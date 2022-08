Çirkli dəniz suyu mədə-bağırsaq yollarına düşdükdə nə baş verir?

"Çirkli dəniz suyu insanda qusma, ürəkbulanma, bağırsaq pozğunluğu, ishal, iştah pozğunluğu, başgicəllənmə və başağrısı kimi hallara səbəb ola bilir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin həkim-toksikoloqu İnci Bağırova deyib:

“Hər il çimərlik mövsümü başlayarkən çimərliyə icazə verilən ərazilərin adı açıqlanır. Bu mənada qadağan olunmuş zonalarda çimmək qəti şəkildə məsləhət görülmür. Belə ərazilərdə dəniz suyunun tərkibində toksikoloji baxımdan ağır metallar, neft qalıqları olur. Həmçinin üzməyi bilməyən şəxslərin və azyaşlıların dərin sularda üzməsi qadağandır. Çünki bu şəxslərin ağız boşluğuna və mədə-bağırsaq sisteminə daha çox su gedir.

Ümumiyyətlə, çirkli dəniz suyu insanda qusma, ürəkbulanma, bağırsaq pozğunluğu, ishal, iştah pozğunluğu, başgicəllənmə və başağrısı kimi hallara səbəb ola bilir. Belə olan halda xəstəni mütləq həkimə aparmaq lazımdır. Bütün hallarda mütəxəssis kimi əsas tövsiyə və məsləhətimiz odur ki, insanlarımız rəsmi şəkildə qadağan olunmuş yerlərə, çirkli çimərliklərə getməsin. Ən vacib addım budur!”.

