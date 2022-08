İngiltərədə keçirilən toy hazırlığı qəribə məqamı ilə dünya mediasının diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün qonaqlara göndərdiyi dəvətnamədə yeməklərin qiymətləri yazılıb. Dəvətnamədə qeyd edilib ki, toya gələn qonaqlar bu məbləği ödəməlidir. Qonaqlar isə cütlüyün bu davranışına qəzəblənib. Məlum olub ki, İngiltərədə bir neçə toydur bu üsul tətbiq olunur. Bildirilir ki, qiymətlərin artması cütlükləri belə üsul tətbiq etməyə yönəldib.

