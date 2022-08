ABŞ tarixində bir ilk: Sabiq prezidentin evində axtarış edildi

Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) ABŞ-ın sabiq Prezidenti Donald Trampın Floridada yerləşən “Mar-a-Laqo” malikanəsində axtarış aparıb.

Metbuat.az “Reuters”-ə istinadən xəbər verir ki, bunun səbəbi Trampın 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakı ilə bağlıdır.

Sabiq prezident isə yazılı açıqlama yayıb:

“Mənim gözəl evim - Florida ştatının Palm Beach şəhərindəki Mar-A-Lago indi mühasirədədir Böyük bir qrup FTB agenti tərəfindən basqın edilib və zəbt edilib, bu millətimiz üçün qaranlıq zamandır Bundan öncə heç bir prezidentin başına belə bir şey gəlməyib", - deyə Tramp narazılıq edib.

Gülər Seymurqızı



