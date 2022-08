Dünyanın ən varlı adamları HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ: Çox gizli axtarış başladı

Dünyanın məşhur zəngin adamları Qrenlandiyanın qərb sahilində vertolyot və ötürücülərlə birlikdə böyük bir xəzinə axtarışını maliyyələşdirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cef Bezos, Mişel Blomberg, və Bill Gates də daxil olmaqla bir qrup milyarder, Qrenlandiyanın Disko adasındakı və Nuussuaq yarımadasındakı təpələrin və dərələrin səthinin altında yüz milyonlarla enerji mənbəyini gücləndirmək üçün kifayət qədər kritik mineralların olduğunu düşünürlər.

"Bölgədə dünyadakı birinci və ya ikinci ən əhəmiyyətli nikel-kobalt yatağı olduğunu düşünürük" - "Kobold Metals"in baş direktoru Kurt Haus CNN-ə açıqlamasında belə deyib.

Axtarış əsnasında ekipaj üzvləri yeraltının elektromaqnit sahəsini ölçmək və aşağıda qaya təbəqələrinin xəritəsini çəkmək üçün torpaq nümunələri götürürlər. Məlumat verilir ki, gələn il qazıntı işlərini müəyyən etmək və axtarışları təhlil etmək üçün süni intellektdən istifadə ediləcək. Danimarka və Qrenlandiyanın Geoloji Xidmətinin açıqlamasına görə, Qrenlandiya kömür, mis, qızıl, nadir torpaq elementləri və sink üçün qaynar nöqtə ola bilər. Agentliy bildirir ki, Qrenlandiya hökuməti bir neçə "buzsuz torpaqda resurs qiymətləndirməsi" aparıb və hökumət "ölkənin faydalı qazıntıların çıxarılması yolu ilə milli iqtisadiyyatı diversifikasiya etmək potensialını tanıyır".

"Bluejay Mining" şirkətinin baş direktoru Bo Moller Stensqard Qrenlandiyada iqlim dəyişikliyinin nəticələrinin qorxulu olacağına diqqət çəkib:



"Qrenlandiyada iqlim dəyişikliklərinin nəticələrinə və təsirlərinə şahid olmaq narahatlıq doğurur. Amma, ümumiyyətlə desək, iqlim dəyişiklikləri ümumilikdə Qrenlandiyada kəşfiyyat və mədən işlərini asanlaşdırıb və daha əlçatan edib."

Stensqard həmçinin bildirib ki, iqlim dəyişikliyi dənizdə buzları əritdikcə ekipaj üzvləri əldə etdiklərini qlobal bazara daha asan göndərə biləcəklər. Bu arada, dəniz səviyyəsini yüksəldən Qrenlandiyanın yoxa çıxan buzları Arktikanı tədqiq edən elm adamlarını çox narahat edir.

Dəniz buzunu araşdıran NASA alimi Nathan Kurtz CNN-ə açıqlamasında bildirib ki, Arktika dəniz buzlarının 20-30 il ərzində potensial olaraq yox olacağı proqnozlaşdırılır.

Məhz buzlaqların əriməsi ilə ortaya çıxan nadir və çox qiymətli minerallar yaşıl enerji üçün yeni bir qapı açacağı düşünülməkdədir.

