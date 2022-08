Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Vaşinqtonun dəvəti ilə ABŞ-a səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, səfərin məqsədi F-16 təyyarələrinin Türkiyəyə təchizatı və modernləşdirilməsinin tez bir zamanda həyata keçirilməsini müzakirə etməkdir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl məsələ ilə bağlı Türkiyədə üç dəfə toplantı keçirilib. Yunanıstan tərəfi F-16 təyyarələrinin Türkiyəyə verilməsinə qarşı çıxır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.