"Avroviziya 2011" qalibi Nigar Camal sosial şəbəkədə qızı ilə birlikdə getdiyi Bodrum tətilindən video paylaşıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, son vaxtlar çəki alan müğənni bununla bağlı izləyicilərindən gələn iradlara cavab verib:

“Min şərh yazıblar ki, kökəlmisən. Bəli, çəki almışam və arıqlamağı da düşünmürəm. Mənə belə xoşdur”.

