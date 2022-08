Türkiyəli futbolçuya İNANILMAZ TƏKLİFLƏR: Avropa nəhəngləri sıraya düzülüb

“Fənərbaxça”nın 17 yaşlı futbolçusu Arda Gülər Avropa nəhənglərinin diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, istedadlı futbolçuya ”Arsenal”, “ Liverpul” və “Lyon” klubu təklif göndərib. İddia edilir ki, “Dortmund” və “Mançester Siti” klubları da futbolçunu yaxından izləyir. “Mançester Siti”nin Arda üçün ciddi təklif hazırladığı deyilir. Türkiyə mənbələri yazır ki, Arda Gülər özü “Mançester Siti”də oynamaq istəyir. Türkiyəli futbolçunun hazırkı qiymətinin 25 milyon avro olduğu bildirilir.

