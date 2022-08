PSJ-nin oyununda inanılmaz qol: 9 saniyəyə adını tarixə yazdırdı - VİDEO

Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappe Liqa 1 tarixində ən sürətli qolu vurub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, "Opta"nın statistika aparmağa başladığı 2006/2007 mövsümündən sonra baş verib.

Mbappe səfərdə "Lill"ə qarşı III tur matçının 9-cu saniyəsində fərqlənib. O, oyun başlayan kimi Lionel Messidən topu alaraq, qapıçını da maneəsiz məğlub edib.

Qarşılaşma PSJ-nin böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 7:1. Bununla da Paris komandası xalını 9-a çatdıraraq, turnir cədvəlində vahid liderə çevrilib.

