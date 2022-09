Qan təzyiqini tənzimləyən ən ucuz təbii vasitə

Amişi - adətən sağlamlığının qeydinə ciddi şəkildə qalan insanlara deyirlər. Onlar müasir texnologiya və tibbə yaddırlar.

Təbiətlə harmoniyada yaşamağa alışıblar. Bütün xəstəliklərin dəvasını da təbiətin özündə tapırlar.

Amişilərin ən ciddi müalicə üsullarından biri də bir çox xəstəlikləri sağaldıb immun sistemini gücləndirən, qan təzyiqini aşağı salan məlhəmdir. Onu hazırlamaq da olduqca sadədir. Sadəcə 7 gün ərzində qəbul etməyiniz kifayətdir.

Publika.az min bir dərdin dərmanı zəncəfilli qarışımın reseptini təqdim edir.

- 200 qr rəndələnmiş zəncəfil

- 1 diş rəndələnmiş sarımsaq

- 1 xörək qaşığı alma sirkəsi

- 1 xörək qaşığı bal

- 1 xörək qaşığı limon suyu

Bütün ərzaqları qarışdırıb 5 gün ərzində soyuducuda saxlayın.

Hər səhər ac qarına və nahardan öncə bir çay qaşığı qəbul edin. Əldə etdiyiniz nəticə ürəyinizcə olacaq. Xolesterininiz və qan təzyiqiniz normasına düşəcək.

