Çuğundurun sağlamlıq üçün 10 FAYDASI

Yemək və salatlara xüsusi dad verən çuğundurun orqanizmə möcüzəvi faydası var. Vitamin və minerallarla zəngin olan bu tərəvəzi "qırmızı qan" da adlandırırlar.

Metbuat.az çuğundurun 10 faydasını təqdim edir:

1. Ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasının qarşısını alır

2. Bağırsaqları təmizləyir, qəbizliyə qarşıdır, bağırsaq mikroflorasını bərpa edir

3. Bədəndə daxili iltihabi prosesləri söndürür

4. Yüksək təzyiqi salır, qan dövranını tənzimləyir

5. Kişilərdə potensiyanı bərpa edir

6. Antioksidant təsir edir, xərçəngin yaranmasına mane olur

7. Dəmir və yodla zəngindir

8. Zob, qalxanvari vəiz xəstəliklərində effektlidir

9. Bədəndə artıq piy, yağ toplanmasının qarşısını alır

10. Böyrəklərin fəaliyyətini gücləndirir.

