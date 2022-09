“Daniel İnouye” teleskopu Günəşin atmosferindəki ikinci təbəqə olan və "rəng sferası" adlandırılan xromosferdən ilk dəfə ətraflı görüntü əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüdə xromesfer yüksək keyfiyyətdə görünür. Məlumata görə, fotoda Günəşin 82500 kilometrlik səthi əks olunub.Qeyd edək ki, bundan əvvəlki teleskoplar Günəşdən belə şəffaf görüntü əldə edə bilməmişdi. “Daniel İnouye” teleskopu yeni texnologiya sayəsində bunu bacara bilib.

