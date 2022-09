Tez-tez xəstələnən uşaqlar 7 yaşından məktəbə getsələr yaxşı olar - Nazirlik

“İl ərzində tez-tez xəstələnən, psixoloji cəhətdən hazır olmayan uşaqlar 7 yaşından məktəbə getsələr, tibbi-nöqteyi nəzərdən yaxşı olar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Qadın, ana, uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının qorunması sektorunun müdiri Aynurə Zeynalova bildirib.

Onun sözlərinə görə bəzi valideynlər düşünür ki, uşaq saya bilirsə, şeirlər əzbərləyə bilirsə, məktəbə getməyə hazırdır:

"Amma bu hələ o uşağın məktəbə hazırlıqlı olmağına əsas vermir. Uşağı oyundan, öz dünyasından götürüb məktəbə gətirmək doğru deyil. Bu, gələcəkdə uşağın psixologiyasına mənfi təsir edə bilər. Məktəbi sevməyə, yaşıdlarından kiçikdirsə, özünü sinif yoldaşlarından zəif hiss edə bilər. Valideynlər bu barədə pedaqoqla, psixoloqla müzakirə etsələr yaxşı olar. Subyektiv fikrim budur ki, uşaq 7 yaşından sonra məktəbə getməlidir".

O qeyd edib ki, uşaqlar tez yorulurlar:

"Uşaqları həm dərslə, həm də əlavə məşğələlərlə yükləmək onların tez-tez xəstələnməsinə, depressiyaya düşmələrinə səbəb ola bilər. Nəticədə uşaqda həm zehni, həm fiziki tükənmişlik sindromu yarana bilər. İbtidai təhsilin I və II sinfində uşaqlara əlavə dərslər yükləmək düzgün deyil. Onsuz da məktəb proqramı kifayət qədər ağırdır. Bu yaşda uşaqları idmana, üzgüçülüyə və s. aparmaq olar. Lakin dil kurslarına, digər dərnəklərə yazdırmaq bu siniflər üçün məsləhətli deyil".

Sektor müdiri əlavə edib ki, uşaqlara erkən yaşlarda telefon və planşetlərin verilməsi göz və skalioz xəstəliklərinin də artmasına gətirib çıxarır:

"Xüsusilə pandemiya dövründə uşaqlar evdə qaldığı üçün elektron cihazlarla daha çox vaxt keçiriblər. 2021-ci ildə biz bunun təsirlərini hiss etdik".

