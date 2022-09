Nar artritin əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilər

Osteoartrit artritin ən geniş yayılmış növüdür. O, əzələnin hamar qığırdaqlı örtüyünü parçalayır, hərəkəti çətinləşdirir, ağrılarla və əl-qolun bağlanması ilə nəticələnir. Əsasən əllərin, dizlərin, onurğa və ombanın əzələlərini zədələyir.

Narın meyvəsindən ənənəvi tibdə yüksək qan təzyiqindən, qanda qlükozanın, xolesterinin səviyyəsinin yüksək olmasından, oksidləşdirilmiş stresdən və iltihab aktivliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərin müalicəsində istifadə olunur.

Metbuat.az bu barədə AZƏRTAC istinadən xəbər verir.

Tədqiqatlar göstərib ki, narın meyvəsi polifenollar, antosianlar, flavonoidlər və s. kimi bioloji aktiv birləşmələrlə zəngindir. Tərkibindəki yüksək səviyyədə antioksidantlara görə nar şirəsi getdikcə daha populyar olur, çünki antioksidantlar ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında kömək edir.

Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, narın meyvəsinin standartlaşdırılmış ekstraktı insan qığırdağına diqqətli münasibətdə çox effektlidir və insan qığırdağı hüceyrələri üçün zəhərli deyil.

Nar və yaxud nardan alınan birləşmələr osteoartritin və digər degenerativ/iltihabi xəstəliklərin müalicəsində istifadə üçün yeni müalicəvi tətbiqdir.

