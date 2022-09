Uşaqları həm dərslə, həm də əlavə məşğələlərlə yükləmək onların tez-tez xəstələnməsinə səbəb ola bilər - Mütəxəssis

İl ərzində tez-tez xəstələnən, psixoloji cəhətdən hazır olmayan uşaqlar 7 yaşından məktəbə getmələri tövsiyə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi instaqram səhifəsində olan canlı yayım zamanı nazirliyin Qadın, ana, uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının qorunması sektorunun müdiri Aynurə Zeynalova deyib.

"Uşağı oyundan, öz dünyasından götürüb məktəbə gətirmək doğru deyil. Normal yaş həddindən daha kiçik yaşlarda məktəbə getmək gələcəkdə uşağın psixologiyasına mənfi təsir edə bilər. Uşaq sinif yoldaşlarından kiçikdirsə, özünü digər uşaqlardan zəif hiss edir. Valideynlər bu barədə pedaqoqla, psixoloqla müzakirə etsələr yaxşı olar. Subyektiv fikrim budur ki, uşaq 7 yaşından sonra məktəbə getməlidir.

Uşaqları həm dərslə, həm də əlavə məşğələlərlə yükləmək onların tez-tez xəstələnməsinə, depressiyaya düşməsinə səbəb ola bilər. Nəticədə uşaqda həm zehni, həm fiziki tükənmişlik sindromu yaranır".

