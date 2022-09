Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov yeni təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Zaur Hacı-Məhərrəmov Tel-Əvivdəki “Blumfild” stadionunda 21 yaşadək futbolçulardan ibarət İsrail və Şimali İrlandiya yığmaları arasında keçiriləcək Avropa çempionatının pley-off mərhələsinin cavab oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qeyd edək ki, görüş sentyabrın 27-də baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.