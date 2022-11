Ukrayna tərəfi 35 rusiyalı hərbçini qaytarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Rusiya MN-dən bildirilib ki, geri qaytarılan əsirlər müalicə və reabilitasiya üçün Moskvaya aparılacaq.

